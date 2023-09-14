收賄帶物交囚犯 懲教助理9‧28判刑

【本報訊】一名懲教署男二級懲教助理涉嫌收賄共逾一萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給一名囚犯，因而遭廉政公署落案起訴，涉案囚犯及其胞妹亦被控行賄。涉案二級懲教助理昨在西九龍裁判法院承認3項公職人員接受利益罪，裁判官聽取辯方求情陳詞後，認為即時監禁似乎是唯一恰當刑罰，押後至9月28日判刑，期間被告須還押。

同案兄妹囚半年及3個月 34歲被告金永勤，為懲教署二級懲教助理，他昨承認3項公職人員接受利益罪名，辯方求情時，談及被告患自閉症，冀法庭判刑時考慮。同案荔枝角收押所35歲囚犯吳天文，以及其31歲胞妹吳樂澝，則同被控3項向公職人員提供利益罪名。他們早前已認罪，吳天文判囚6個月；其胞妹判監3個月。

案情透露，吳天文及吳樂澝於2022年5月至8月期間，向駐守該收押所的二級懲教助理金永勤提供了3筆賄款共10,100元，以將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給予吳天文。廉署發現吳樂澝與金永勤在無適當權限下多次通訊及會面。吳樂澝並將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予該二級懲教助理。吳天文及吳樂澝承認向金永勤提供賄款，作為報酬。金永勤昨亦承認收賄款。案件編號：WKCC 2343/202