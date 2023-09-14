涉偷醉漢手機私藏 老差骨辯稱欲備案

聲言有問「攞你啲嘢」 被截獲時曾求饒 加入警隊38年的「老差骨」今年4月於落班後，到尖沙咀酒吧飲酒後離開期間，見到一名醉酒內地男不省人事坐在地上，休班男警此時涉嫌伺機偷取對方值逾萬元的iPhone 14 Pro，因而被控一項盜竊罪。他不認罪，案件昨於九龍城裁判法院開審。庭上透露，被告被截獲後被指曾向同袍求饒，控方稱他是意識到自己犯法。而錄影會面顯示，被告聲稱拾起手機是為保障醉漢貴重財物，他準備將之帶往警署備案，途中卻被截停拘捕。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員，駐守香港仔分區軍裝巡邏小隊。控罪指出，被告於2023年4月8日，在九龍尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099元的手提電話。

坦言或被酒精影響判斷 庭上昨先播放被告的警誡錄影會面片段，被告在片段中說，4月7日他返早更，晚上收工後約友人到尖沙咀一間酒吧飲酒。翌晨2時許，他消遣完獨自離開，途中見到一名男子耷低頭坐在地上，拍對方數次並沒有反應，但仍有呼吸，相信對方飲醉酒。該男子兩腿內側之間放着一部手機，被告表示因覺得這屬於對方的貴重財物，而對方又不省人事，很容易被別人取走，決定執起手機，放入自己後褲袋。

被告表示拾起該手機時，有問「我攞你啲嘢，O唔OK呀」，對方沒回應。被告稱，他打算搭的士到尖沙咀警署，交出手機及備案，讓警署代為保管。不過他截不到的士，只好步行前往。

途中卻被便裝執法人員截停，對方說「乜你咁多手」。被告承認，最佳處理方法是將事主及其手機一併交予當值中的同事，坦言當時或被酒精影響判斷力，但強調自己當差38年，問心無愧。

事主范浩以普通話作供，他稱當時飲完酒，正等出租車載返酒店，期間睡着了，之後有執法人員拍醒他，問他有否遺失手機。范在庭上強調不認識被告，也沒印象被告當日曾拍打或問他。案件編號：KCCC 1341/2023

被告蘇志華