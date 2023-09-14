發展夜經濟 政黨質疑治標不治本

【本報訊】政府表示要大力發展夜經濟，「搞活」夜市，不過有不少人持反對意見，有政黨更直言「治標不治本」，因本質為要解決本地消費能力，令市民有心情和放心消費，政府也要思考為何無法像新加坡一樣吸引大型活動到港舉辦，香港亦不能失去獨特優勢。

該黨主席羅健熙表示推動夜經濟治標不治本，對實體經濟貢獻有限，若如坊間所說去建立夜市，容易將瀕死的餐飲業推向死亡。他也指在政治氣氛緊張的情況下，市民難以放心和有心情消費，加上這段時間突然間有工廈、食肆被查封，可見政府各部門有不同指標不同方向，直指為「KPI主導政府會出現嘅問題」，也是「自己打自己嘴巴」。

籲成立體育類盛事基金 該黨建議政府要舉辦更多大型盛事，如新加坡暑假期間有足球賽事，吸引世界各地球迷，政府需思考香港為何吸引不到類似活動來港舉辦，亦建議擴大盛事基金，將可資助活動增加，增加旅客到港的誘因，同時成立體育類型的盛事基金，邀請世界知名體育健將或隊伍來港，統一舉辦體育盛事。

對於政府未來發展規劃，該黨建議應放棄交椅洲填海，質疑現時的人口評估和過往是否仍然一致，指政府應訂立清晰的人口政策，並就移民潮及外來補充人口的影響，對香港未來數十年內的人口變化需作重新的評估。