聘「巫師」殺動物作法 銷售員認罪

【本報訊】自稱巫師的男子聲稱可以藉殺害動物，包括老鼠、青蛙等作法，來讓情侶分手；有男顧客則涉嫌花費6,000元光顧而惹上官非。涉案男顧客被控串謀殘酷對待動物罪，案件昨於西九龍裁判法院再訊。男顧客認罪獲裁判官續准他保釋至9月27日判刑，期間先索取其社會服務令及背景報告。

24歲被告黃晉賢，報稱銷售員。案情指，2021年8月11日，有市民發現有Instagram帳戶說可以用老鼠、兔子的血液來幫人改善關係，收費最低1.5萬元。該市民答應花1萬元光顧，同時報案。執法部門接報後，趁「巫師」唐綽謙到場擬於墳場殺兔時，當場拘捕唐。

調查顯示，本案被告黃晉賢曾與唐綽謙透過WhatsApp通訊，其中唐綽謙表示，可供犧牲的動物，包括兔子、青蛙、倉鼠及老鼠，其中兔子和倉鼠收費較昂貴。被告最終選擇青蛙，轉帳6,000元作訂金，再傳一對男女照片，作為「分手儀式」對象。唐綽謙最後以死老鼠照回覆被告，聲稱已完成儀式。至於涉案「巫師」唐綽謙，早前已承認多項殘酷對待動物罪，判入更生中心。案件編號：WKCC2353/2023