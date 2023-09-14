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男子涉港鐵站偷拍裙底 斷正被拘
【本報訊】港鐵黃埔站發生偷拍風化案。本周一晚上10時許，一名30歲女子在車站乘搭扶手電梯期間，懷疑被一名男子用手機偷拍裙底，事主當場揭發惡行，即時截停對方並報案求助。
執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名姓張（33歲）男子，他隨即被帶走扣查。
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