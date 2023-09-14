上月410萬人次訪港 仍未達疫情前

【本報訊】本港與內地、海外全面通關逾半年，惟訪港旅客人次至今未回復疫前水平，只達疫情前的84%，相較北上或出國外遊暴漲的人數亦相形見絀。旅遊發展局指人次受到貨幣匯率、環球經濟等影響，相信受惠暑假旅遊旺季，旅遊業會逐步復甦，亦會舉辦多款活動吸客。

旅發局昨日公布，8月初步訪港旅客數字約為410萬人次，即使按月增加約14%，卻只相等於疫情前的84%，其中內地旅客仍然是最多，逾343萬人次，佔整體約84%。累計今年首8個月，本港共吸引逾2,000萬人次遊客訪港，內地客同樣佔超過80%，錄得逾1,600萬。

首8個月內地客佔逾八成 旅發局指出，雖然受惠暑假旅遊旺季帶動，香港旅遊業繼續穩定及循步漸進復甦，但仍會受貨幣匯率、航空運力及環球經濟等不同因素影響。局方未來數月將全力舉辦連串大型旗艦盛事，在晚間舉行大型活動，包括香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數等，營造全城熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民參與。

年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，將於10月26日至29日重臨中環海濱活動空間。屆時多國酒莊及釀酒商將帶來多樣的美酒，亦有本地廚師煮出別出心裁的創意小食及招牌菜。旅發局亦打算於活動期間設品酒及廚藝工作坊，令來賓變身「美酒佳餚達人」，欣賞舞台表演。