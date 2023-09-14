外傭扯童過馬路 箍頸鎖喉惹眾怒

涉虐兒罪被捕 10月中旬報到 外傭虐兒屢見不鮮，天后日前疑發生同類事件。本報接獲讀者報料，指一名就讀幼稚園的男童疑不願過馬路，外傭強行從後以箍頸、鎖喉方式，將男童扯起越過馬路。報料者認為，該女傭行為粗暴，與謀殺無異。

據了解，事發前日中午時分，該男童行經港鐵天后站A出口附近時，懷疑不肯橫過馬路，該女傭隨即出手，以粗暴方式將男童扯起。期間男童即使曾哭喊，但女傭亦無理會，甚至阻止男童用手掙扎，直至過馬路後才鬆脫。

片主籲家長留意 事發時有女途人拍片錄低整個經過，女途人當時見狀已上前喝止該外傭，斥其行為粗暴，對男童構成傷害。片主亦在社交媒體上載有關影片，提醒男童的家長留意事件。

執法部門表示，留意到網上片段，片中有一名外籍女子前日（12日）在港鐵天后站對開過馬路時，懷疑不恰當對待一名男童。人員接手調查後，昨日下午在北角拘捕一名37歲菲律賓籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。她已獲准保釋候查，須於10月中旬報到。該名4歲男童沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。