搗工廈毒庫 起值1.8億貨

【本報訊】海關毒品調查科人員在上月中旬進行反毒品行動，期間發現有販毒集團把大批貨物，運送及儲存於葵涌一工廈單位，不法分子完成「送貨」後，隨後的兩個星期並無現身上址，相反卻到訪其他位於葵涌及荃灣的工廈單位，惟過程中並無運送任何貨物。根據海關對販毒流程的了解，相信毒販擬利用一般貨品作掩飾，先把毒品運到該葵涌工廈單位，作為主要的毒品儲存倉庫，同時着手物色區內其他單位，逐步建立毒品分銷中心。

初步調查顯示，毒販出沒過的3個工廈單位，全部位於每層超過20個單位的工廈內，企圖利用頻繁人流及物流，掩飾販毒活動和增加執法人員的偵查難度。其中葵涌的毒品倉面積約800平方呎，已經運作約3至4個月。在評估過貨物數量及集團成員物色的分銷中心數目，海關推測本案牽涉大量毒品，經仔細部署後，至8月29日兵分三路展開突擊搜查，期間從葵涌毒品倉檢獲190塊共230公斤的懷疑可卡因磚，估計市值約1.8億元，至於另外兩個工廈單位只是空置或存放小量雜物，沒有發現任何毒品。

收款販毒 司機就逮 行動中，海關在大角咀拘捕一名53歲男子，他報稱任職司機，交代有收取報酬，負責運送貨物及存放倉庫，他其後獲准保釋候查。海關正調查被捕人士對案件是否知情，正追緝其他販毒集團成員及了解毒品來源，不排除有更多人被捕。