多區檢冒牌酒 市值34萬拉7人

【本報訊】海關早前接獲舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌烈酒，經深入調查及在商標持有人協助下，關員在本周二（12日）採取執法行動，突擊搜查7間分別位於筲箕灣、尖沙咀、長沙灣、荃灣及屯門的店舖，一個位於上環的商廈單位，以及兩個位於長沙灣和紅磡的工廈單位，並且檢獲約230支共約190公斤的懷疑冒牌烈酒，估計市值約34萬元。行動中，海關拘捕4男3女（20至58歲），包括4名店舖負責人及3名店舖員工，他們涉嫌違反《商品說明條例》，其後獲准保釋候查。調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

低價招徠 標記模糊 調查人員表示，海關留意到部分涉案商戶有兩大特點：第一，以指定經銷商作招徠。今次檢獲的冒牌烈酒價格介乎450元至7,200元之間，約為正貨價格的六至七成，店舖進行銷售時，會向顧客訛稱該些酒類是指定經銷商的行貨，並以低價吸引消費者光顧，企圖蒙混過關。第二，仿真度高。冒牌烈酒包裝外觀的印刷非常精美，與真品極為相似。

人員續指，只要消費者留意產品上一些特徵，仍然能夠分辨貨物真偽。首先，正貨的酒瓶有一個透明的瓶身標記，而假貨雖有相似標記，但缺乏透明效果；另外，正貨酒瓶印有激光雷射標記，並註明產品的種類，文字、線條均相當清晰及精美，至於假貨上的標記較為模糊，顏色容易脫落。