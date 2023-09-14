預謀行劫遇截 開車突圍 8男認罪

【本報訊】8名男子於2019年底的一個月內涉嫌干犯3宗劫案，就其中兩案共劫去約580萬元。當其中7人於同年12月分乘兩車準備干犯第3宗案件時，被執法人員於何文田發現有可疑並截停，司機圖開車突圍，人員舉槍制止且開了一槍，最終將眾人制服拘捕，並發現其中一車內有牛肉刀及錘子。被捕8男昨於高院分別承認串謀搶劫及管有攻擊武器等5罪，法官聽取辯方求情後，將一眾被告繼續收押至9月25日判刑。

兩案共劫值580萬元貨 被告依次是王承志、蘇嘉俊、鄭子鍵、吳聯傳、余鑫健、黃歲彰、周信發及張承發（24至36歲）。首7名被告同被控一項串謀搶劫罪，指他們於2019年12月3日在何文田串謀搶劫；第3至第7被告另被控一項管有攻擊武器罪，指他們於同日同地管有5把牛肉刀及一把錘子；鄭另被控一項洗黑錢罪，指他於同日，明知而處理犯罪得益，即12萬元現金及一隻Franck Muller腕錶；王及余另被控一項搶劫罪，指兩人於同年12月1日連同其他3名男子在紅磡美景大廈一間珠寶店劫去248件金飾；張被控一項搶劫罪，指他於同年11月8日在旺角仁安大廈一間鐘錶店劫去32隻錶。

辯方求情指眾被告均因經濟原因犯案，且亦非案中主腦，已感後悔，望法官輕判。

案情指，2019年12月3日，執法人員駕車於何文田常樂街，發現一輛的士及一輛白色私家車形迹可疑，並見到余及周下車，最終截停兩人。分別駕車的王和蘇嘗試開車逃走，人員須舉槍制止，並向白色私家車開了一槍。人員最終在兩車上拘捕該5名被告，並在的士上搜出涉案武器。王及蘇在警誡下均承認收錢犯案，但稱只負責駕車，蘇稱聽到有被告在車上講電話，有人稱要「降住台灣佬」及涉款超過100萬元。

王及余另涉及12月1日在紅磡發生的劫案，王負責駕車，余與另外3人則進珠寶店內行劫，共劫去248件金飾，總值約120萬元；人員到鄭的住所搜查，並發現內有12萬元現金及為11月8日旺角鐘錶店劫案被劫走的其中一隻錶。至於張，則是11月8日旺角鐘錶店劫案的其中一名共犯，張於當日假扮顧客聲稱替女友買錶，其後有劫匪闖入並劫去32隻錶，共值459.8萬元。案件編號：HCCC 66/2023