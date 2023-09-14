10歲南亞童持鐵錘 着住校服去打劫

尖沙咀奢侈品店劫案 4匪落網 分持刀錘的3名南亞悍匪，本周一（11日）闖入尖沙咀廣東道一奢侈品店打劫，掠去總值約300萬元的手錶，再登乘由同黨接應的私家車逃去。執法部門經進一步調查後，於前日及昨日再拘捕一名10歲巴基斯坦裔男童及一名印度裔少年，懷疑兩人在案發當日化身「逃學威龍」，身穿校服扮上學，實質偕同黨打劫「食大茶飯」。案發至今共4人落網，執法人員昨日押同疑犯進行案情重組，以進一步了解匪幫當日的行動細節，現正追緝在逃的接應車手。

本周一下午3時許，尖沙咀廣東道16號地舖「名人站」成為劫匪目標，3名匪徒分持刀錘，僅用半分鐘便掠走20隻、總值近300萬的手錶逃遁。執法部門經追查後，當晚分別於飛鵝山和秀茂坪區，拘捕一名19歲巴基斯坦裔劫匪，以及一名涉嫌「誤導警務人員」、據報為案中接應車手胞弟的17歲巴裔青年，同時起回全部贓物。

男童身形魁梧 收5000元落手 翌日，人員在九龍灣一停車場尋獲懷疑接載匪幫的車輛，在車內檢獲一把懷疑涉案的牛肉刀及兩把未用過的鐵錘，同時於當日傍晚，在東區拘捕一名持護照的10歲巴基斯坦裔男童；至昨日再於元朗區拘捕多一名14歲印度裔少年，相信他為當時其中一名持刀劫匪。執法人員相信當日進入店舖行劫的3名疑犯已全數被捕，其中19歲男子及10歲男童，已被合共暫控一項行劫罪，案件將於今日上午在九龍城裁判法院提堂。至於被捕17歲青年已獲准保釋候查，須於10月中旬報到。

昨日下午4時起，執法部門帶同被捕的10歲男童，先後前往受害店舖及飛鵝山百花林路重組案情。現場所見，疑犯身材高大，較同齡兒童魁梧，甚至比部分成人高出「半個頭」，對於人員提出的各種指示，全程表現配合。消息指，涉案巴裔童犯案時身穿校服，並套上一件外套掩飾。案發前，他向父母聲稱前往位於東區的學校上學，實質收受5,000元報酬，手執鐵錘落手行劫。

14歲印裔少年 犯案後匿賓館 匪幫得逞後跳乘接應車輛離開，繼而分頭逃走，途中疑在浙江街13號對開花槽棄掉部分涉案物品。其中男童與懷疑負責分贓的19歲疑犯轉乘的士前往飛鵝山，途中在車上脫下外套後穿着校服落車，再乘坐善心村民的順風車前往彩虹，若無其事佯裝放學返家。由於男童涉及逃學，校方事後已通知其父母，並於前日罰他留堂，男童最後亦告東窗事發而難逃法網。

另外，落網的14歲印度裔少年據報在觀塘一間中學就讀一年級，他與被捕的10歲男童，平日會在觀塘區玩樂，經同一圈子結為朋友，初步不排除是招攬男童加入匪幫的「邀請人」。案發當日，懷疑他同樣逃學及身穿校服犯案，他搭乘接應車輛逃走後，中途落車返回何文田愛民邨住所，其後一直匿藏在元朗一賓館房間直至落網一刻。目前案情顯示，案件至少仍有一名接應車手逍遙法外，執法部門的調查仍在進行，不排除有更多人被捕。