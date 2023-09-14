全球海外升學最貴地區 港排第五美居榜首

全球十大最昂貴海外升學地區

【本報訊】不少家長希望子女到外地升學。科技公司Wise昨日發表最新全球海外升學費用的研究，結果顯示，美國成為全球海外升學最昂貴地區，香港亦榜上有名，排名第5；至於同屬香港學生海外升學熱門地點的澳洲、加拿大及英國，則分別名列第3、4及第6名。

跨境匯款手續費支出甚大 研究指出，美國為全球海外升學最昂貴的地點，每年留學開支將近35,096美元，即約27.4萬港元；排名第二的新西蘭亦高達24,644美元（19.2萬港元）。而香港亦榜上有名，以每年留學開支約17,166美元（約13.4萬港元），名列第5。

除高昂的留學開支外，研究更發現，十大最昂貴地區升學的學生當中，其每年額外支付的跨境匯款手續費，高達110萬美元（約861萬港元）。在美國求學的留學生每年的人均匯款費用為572.07美元（約4,477港元），而在香港求學的留學生則為381.09美元（約2,982港元）。

Wise產品經理李蕎汐表示，海外升學對學生及其家人都是一項龐大投資，而匯率加成和昂貴的匯款費用，進一步增加其財政負擔，留學生應有權了解他們被徵收的財務費用，從而作出明智的理財決定，減少不必要的開支。

Wise建議海外留學生跨境匯款前，應留意隱藏費用，並時刻比較傳統和數碼匯款方式的實際總費用，以及善用學生折扣，養成查閱學生優惠的習慣。