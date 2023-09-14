東呼即應 為民發聲 黑雨毀愛驅 車主一殼淚

東方抱打不平 助追討促車場回應 東網新節目《東呼即應》昨晚報道本港早前遭遇500年一遇黑色暴雨，重災區柴灣有停車場多部私家車及電單車遭洪水淹浸，多名車主向東網爆料並要求申訴，東網記者到停車場聆聽苦主心聲，直擊有車主用毛巾抹車並「擰出」黃泥水，有苦主欲哭無淚，直指愛驅Total Loss（報銷），採訪期間記者更與停車場職員當面對質，停車場指車主賠償問題，將會交由保險公司處理。而保險界則稱，除非證明管理公司有過失，否則大多只購買第三者保險的車主，難以追討賠償。

柴灣市政大廈B2層停車場在黑雨期間水浸，《東呼即應》主持陳雪燕於9月9日隨多名車主到現場視察，發現總共有30多名車主受影響，包括私家車及電單車，車主反映，當時最高的水位超出大半個人的身高。現場雖然積水已經退卻，惟滿地泥濘及垃圾，在場大多數汽車車身布滿泥土，有私家車更從泊車位被沖至停車場入口附近。

水淹浸車 停車場無通知車主 車主黎先生稱，眼見水浸水位的高度，當時心情猶如跌至谷底，連人都難以走進停車場，以車輛的高度來說，相信已被浸至一半，直言：「車位如潛艇一樣，心情很差。」9月7日當晚，車主在傍晚6時多將車泊進停車場，當晚黑色暴雨後，不知何時有水湧進停車場，他指沒有人通知，也沒人說這個停車場入水。他收到的消息是，在凌晨零時許停車場仍是很乾爽，惟至第二天睡醒，就看到現場水位已浸至斜路，約有一米多高。

另一車主張先生說，到場時已看不到自己的車輛，因為他連停車場門口都難以進入，但看到水位時也能猜到，自己的車輛沒可能再開動，是Total Loss。事件擾攘至水浸當日中午，部分車主才收到管理公司通知要清場，但對方則以安全為由，呼籲車主切勿到現場。電單車車主楊先生表示，他打開車冚發現全部都是泥土，車頭燈浸滿水；批評停車場公司一個電話通知也欠奉，若有電話通知車主，相信九成車能開走，「佢哋乜都冇做，我真係好沮喪！」

涉事停車場外判給其他公司經營，去年底轉新公司後，更立即加租400元（私家車月租3,200元），但車主形容甚少看到有保安24小時留守，只是偶爾才有人在場辦公。記者採訪當日，現場看到停車場公司負責同事到場觀察情況，記者上前向他了解最新情況，不過對方一看是傳媒採訪，便拒絕回應。

死撐24小時有保安值班巡邏 至於為何水浸當天沒有保安在場，建盈停車場有限公司職員何先生稱，公司管理整幢大廈，24小時有人值班和巡邏，但水浸當天沒接過任何訊息，通知有事件發生，直至早上才知道水浸；至於車主賠償問題，將會交由保險公司處理。

今次水浸令一班車主損失慘重，部分人更失去謀生工具，加上車主大多只買第三者保險，如果證明不了管理公司有安排失誤，車主便索償無門，有人更表明經過今次事件留下陰影，不打算再使用涉事停車場。香港財務策劃人員總工會副理事長梁健雄估計，今次向物業公司提出索償的車主，大部分買三保，保險公司會考慮向管理公司索償，一般而言，若涉事停車場，有很多車由同一保險公司承保，才會有機會找人調查管理公司是否涉及疏忽。

柴灣市政大廈B2層停車場在黑雨期間水浸，共有30多名車主受影響。 電單車被水淹浸過後，全車都滿布黃泥。 苦主楊先生批評停車場方面沒有通知車主，感到極沮喪。 東網睇片教學 一撳即睇 有車主用毛巾抹車內積水，擰出大量黃色的污水。 東網提供多個渠道供讀者爆料。