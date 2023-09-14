醫健：老有所醫：錐形角膜的治療方法

如果成年後發現近視或散光在短時間內快速加深，又或者出現視力模糊，可能是患上錐形角膜的信號。錐形角膜是指一種眼睛的角膜病變。正常角膜呈圓弧形，錐形角膜則是突起的圓錐形。患者的角膜有機會會逐漸變形，引致近視及散光不斷加深，影響視力。

錐形角膜是角膜變軟及變形的病變。針對角膜太軟的問題，醫生一般會採用角膜膠原交聯術（Corneal Collagen Cross-Linking）令角膜恢復硬度。此技術主要是利用核黃素（即維他命B2）結合UV-A紫外線照射，從而令角膜纖維膠原蛋白之間產生新連結，增加角膜的硬度。惟美中不足是這種技術只能讓角膜變硬，卻不能令已經變形的角膜恢復原狀，改善視力。

針對角膜變形，醫生可以利用激光儀器局部打磨角膜（Phototherapeutic Keratectomy），將角膜突起的地方磨至平滑，改變局部形狀直至接近角膜正常的弧度，緊接才進行膠原交聯術。這樣便可以改善角膜弧度和增加角膜硬度，最終改善視力和阻止病情惡化。進行激光角膜打磨治療前，醫生首先會利用光學儀器角膜地形圖去量度並繪製角膜的不規則情況，再利用電腦分析角膜上需要治療的範圍，並以激光進行局部打磨。

嚴重者未必適合打磨 惟角膜打磨往往受制於患者本身的角膜厚度，不一定適合每位患者。這種局部角膜打磨技術尤其適合一些即使佩戴眼鏡也無法幫助視力的中期錐形角膜患者。病情太嚴重的患者由於其角膜通常比較薄，不宜再接受角膜打磨。嚴重角膜變形的患者，因視力的需要便會考慮角膜移植。至於輕度患者，一般來說佩戴眼鏡或隱形眼鏡已可改善視力，不必額外承受手術風險。眼科專科醫生陳頌恩

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