浴室求助神器 長者自救裝備

【本報訊】根據政府統計數字，發生在65歲或以上長者的損傷事件中，超過七成屬「跌倒」，且近半發生在家中。長者安居協會近日推出「浴室求助神器」推廣計劃，為在家中不慎跌倒長者提供緊急支援，及時救命。

配合平安鐘服務 協會表示，全新客戶即日起可以優惠月費178元登記「一線通平安鐘」服務，下月31日截止，除獲得「一線通無線平安鐘」主機、遙控求助掣外，還可免費獲贈「浴室求助神器」，當中包括一個「浴室遙控求助掣」及一部「信號放大器」，以加強家中信號覆蓋，降低浴室跌倒失救風險。協會指，總數限量共200部，先到先得，售完即止。

有不少案例，「神器」均能及時救援跌倒的長者，防止失救慘劇。其中，現年90歲的獨居長者潘婆婆近年右眼患上眼疾，嚴重影響視力，久等後終獲安排進行更換晶體手術，未料手術完成數日後，有次卻在家中跌倒，她隨即按下平安鐘求助，服務熱線中心職員獲悉後，邊召喚救護車，邊安撫婆婆情緒，最終得到及時治療。

潘婆婆坦言，年紀漸大，身體機能大不如前，容易在家中發生大小意外，但安裝平安鐘後，每次都可得到適切幫助，令她倍感安心。