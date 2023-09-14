研究指售價增助戒除 78%受訪者撐加煙稅

指部分國家與通脹掛鈎 促港倣效 港府近年致力推動「無煙香港」，早前推出的控煙政策公眾諮詢將在本月底截止。香港大學李嘉誠醫學院昨公布其2015年至2022年的調查結果，顯示有78%受訪者支持加煙草稅，當中包括約三分之一為煙民；研究亦顯示，若煙草售價上升，55%受訪者表示會戒煙及減少一半以上吸煙量。醫學院相信，煙民對煙價較敏感，故強烈呼籲政府於明年財政預算案加煙稅至零售價的75%，又指海外部分國家會每年因應通脹自動增加5%煙稅，令煙民知道及預期吸煙成本只會愈來愈高，亦建議港府倣效。但有團體反對加煙稅。

港大醫學院表示，本港煙價目前每包約74元，煙稅佔64%，低於世界衞生組織的建議，而全球有37個國家已達世衞標準，英國及加拿大煙草稅更已與通脹掛鈎，香港明顯落後。該院認為，加煙草稅獲全港市民支持，故呼籲當局明年起按世衞建議，將煙草稅佔零售價比例提高至75%，同時擴大法定禁煙區及加強戒煙服務等，並需建立機制監察公眾使用煙草情況，長遠考慮立法禁煙，訂立「無煙香港」建議路線圖，分別於2027年及2029年吸煙率降至5%及3%，並在2030年達至全面禁煙。

冀明年煙稅達75% 符世衞建議 港大護理學院教授王文炳指，期望當局可在明年初將煙草稅加至世衞建議的75%，才有可能達到2025年吸煙率降至7.8%目標。他指，吸煙非源於自由意志，而是受尼古丁控制，加煙稅可提供最大戒煙誘因。

港大公共衞生學院副教授何世賢指，本港無煙草工業，加上市民知悉煙草禍害，華人亦不如西方文化標榜個人自由，而是顧慮社會整體福祉，立法推動全面禁煙阻力不大，冀2030年達至「無煙香港」，即販賣、購入、管有或吸食均違法。他指，港府每次禁絕香煙生存空間均需花費長時間與煙草商「逐條逐條傾」，當局應有終極禁煙時間表，讓煙草商清楚知道「香港市場無未來」，知難而退。

有關注組質疑成效 憂催旺私煙 長遠煙草政策關注組則指，本港在2008年至2014年間曾3度上調煙草稅，其中兩次屬大幅增加，該6年內吸煙率只下跌了1.2%。另外，本港在2014年至2022年期間，8年沒有增加過煙稅，吸煙率亦下跌1.1%。關注組認為，兩段時間的吸煙率跌幅差不多，反映加煙稅根本無助加速吸煙率下降。關注組指，加稅只會催旺私煙，當局若要真正達到有效控煙，短期內應集中資源打擊私煙及改善成效不彰的戒煙服務，而非採取處處針對煙民的家長式管治。