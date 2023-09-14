AI易洩個人資料 10招自保免招損失

【本報訊】ChatGPT等生成式人工智能（AI）工具漸普及，用戶使用時或無形中洩漏私隱資料。個人資料私隱專員公署推出「自保」十招，建議市民使用假名，改用不準確的個人資料，亦宜刪除聊天紀錄不需保留的對話。

私隱專員公署引述調查指，近80%青年曾使用生成式人工智能工具，因應AI聊天機械人的使用日益普及，昨日發出《使用AI聊天機械人「自保」十招》，建議市民於登記使用程式前應細閱私隱政策、慎防假冒的AI聊天機械人的應用程式和釣魚網站。

用假名暱稱 勿分享真實個人資料 在與AI聊天機械人對話時，用戶亦不要分享自己及他人的真實個人資料。公署建議用戶考慮使用暱稱或假名，刪除不必要的聊天紀錄，減低資料外洩的風險。另外，公署又鼓勵市民謹慎使用AI聊天機械人提供的資料，慎防機械人的訓練數據不足以出現虛假或含歧視資料，或侵犯知識產權。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，用戶使用AI聊天機械人時，應同時知道怎樣「自保」，保障自己的個人資料私隱，期望「自保」十招能使公眾在享用新穎科技帶來的好處之餘，亦懂得保障自己的個人資料私隱。