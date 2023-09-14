發展北部都會 農地恐所剩無幾

【本報訊】有關注野生動物組織昨日發表北部都會區高生態價值農地研究，指出港府的「北部都會區發展策略」主要側重於魚塘和水鳥保育，惟對農地的生態保育措施卻未被提及，呼籲港府制訂全面的農田生物多樣性保護策略。組織又指北都發展範圍集中在新界北部，內裏包括本港大量活躍耕地和優質農田，若沒有相關政策保護，香港的農地或將所剩無幾。

多種候鳥現身 包括「極危」黃胸鵐 有關組織在2021年12月至2022年11月期間，於北都範圍內的9片選定農田，進行系統性研究以了解田鳥為主的生物多樣性，調查涉及的土地面積約167公頃，調查期亦涵蓋各種候鳥和過境遷徙鳥的出現期。而是次調查記錄到多達154種雀鳥，佔香港572種雀鳥中的27%，更有多達66種具特別保育價值物種，包括全球「極危」的黃胸鵐。而區內的水田亦為本地瀕危的濕地物種彩鷸的重要覓食和繁殖地。

該組織的保育經理楊劍煥指，農地的生態價值一直被公眾忽視。在世界各地，由於農地用途或耕作模式的改變，令農田生物多樣性面臨嚴重危機。以雀鳥為例，研究數據顯示歐洲、北美洲和澳洲的田原鳥類種群，在過去數十年經歷了不同程度的下降。

他們建議港府應制訂全面的農田生物多樣性保護策略，包括將沙嶺濕地納入擬議的沙嶺／南坑自然生態公園範圍；鄰區的「週田-李屋」及「大埔田-山雞笏」則結合為農業優先區，並設計一個「綠道脈絡」，將步行徑、單車徑、遠足徑、野生動物廊道、綠化帶和保護區組成的系統，與自然、農業和文化特色聯繫起來；並籲政府加強對農田生物多樣性的研究，並建立資助機制，與農民合作，啟發他們成為農田生物多樣性的維護者，亦提高公眾關注並促進研究和政策行動。