財困西九：不希望如海洋公園向政府攞錢

【本報訊】面對財困，西九文化區管理局形容，削減成本「減到就嚟見骨」，但局方不想伸手向政府「攞錢」，會善用珍貴的土地資源，已向政府提交方案；但不會在地產市場低迷時出售住宅，而是分階段，否則是「自己搵自己笨」。

反口賣嘢 「社會已轉變」 對於交予政府的方案中，是否包括將區內住宅由「只准租、不准賣」改為容許出售；局方表示，10多年前決定西九「唔賣任何嘢」，但現時社會及經濟環境已轉變，不論是政府抑或西九管理層都必須「先知先覺」。計劃中還有其他不同選項，包括調整商業設施、改變總樓面面積等，局方希望政府可以盡快回覆以開啟程序。

西九文化區每年虧蝕約10億元，若要持續運作，預計需有40多年的資金鏈需求。由於西九興建很多文化藝術設施，但商業方面因早年借地予高鐵工程，足足拖慢7年，形成資金鏈斷裂。而西九有做好成本控制，3年內兩間博物館的營運成本減了一半，但始終要補貼文藝設施，局方亦不希望如海洋公園般伸手向政府「攞錢」。