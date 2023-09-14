清水灣甘澍路冧山泥 8D號獨立屋證有僭建
【本報訊】一場世紀黑雨沖刷出豪宅僭建醜聞。除紅山半島外，西貢清水灣甘澍路8D號獨立屋下方山坡在黑雨期間崩塌，建築物部分地基懸空。屋宇署回覆本報查詢指，連日來到現場視察後發現涉事獨立屋靠近斜坡位置有若干僭建物，該署隨後會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。
屋宇署表示，本月8日深夜接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現涉事獨立屋下方的斜坡有山泥傾瀉，經土木工程拓展署轄下的土力工程處評估後，認為有安全風險。屋宇署人員已即時於翌日（9日）凌晨要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰的6A, 8B 及 8C號的住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地或花園，以策安全。
屋署：今起緊急維修斜坡
該署再於本月11日再聯同土力工程處人員到上址視察。經評估後為保障公眾安全，該處認為需就有關斜坡進行緊急維修工程，而該斜坡部分為私人地，部分為官地。該處將於今日開展有關緊急工程，並預計將於本月底完工。完成工程後，屋宇署會向有關業主收回費用。
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