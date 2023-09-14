清水灣甘澍路冧山泥 8D號獨立屋證有僭建

屋宇署表示，本月8日深夜接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現涉事獨立屋下方的斜坡有山泥傾瀉，經土木工程拓展署轄下的土力工程處評估後，認為有安全風險。屋宇署人員已即時於翌日（9日）凌晨要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰的6A, 8B 及 8C號的住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地或花園，以策安全。