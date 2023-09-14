屋署獲手令 今入紅山半島74號屋視察

【本報訊】屋宇署表示，昨午取得法庭手令，今日將根據法庭手令進入紅山半島第74號屋視察。而測量師學會前會長何鉅業表示，如果證實有霸佔官地、曾經改動過政府的斜坡，業主會被追討復修費用。而如果證實僭建物直接導致斜坡塌陷，整體斜坡的修復，以及相關工程費用都可以向業主追討。

倘證霸官地擴建 須賠復修費 何鉅業指出，進行噴漿工程只是作為表面保護，令泥土不會容易吸水，或產生下滑情況，長遠要交由工程師，決定是否以噴漿作為永久維護措施，或要在部分位置進行擋土或護泥措施。

何鉅業坦言，獨立屋佔用官地的情況常見，因為很多獨立屋密度低、位置偏遠，很多時周邊會有綠化帶或受保護地方等官地，但私人樓宇僭建不易被察覺，執法有困難，政府要按風險巡查。而過往不少案例，獨立屋僭建後，擴建多50%空間。如果相關獨立屋有向下挖掘，或會影響地基，對毗鄰斜坡及樓宇都有影響。

何鉅業又說，相比起高樓大廈或舊樓，獨立屋如果有僭建，對毗鄰的影響有機會較小。但他認為，重點在於獨立屋有僭建物不容易被察覺，因為獨立屋可能位置較偏遠，要進入視察亦不容易，當局要執法或跟進會有困難。