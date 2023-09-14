告別樂華長命梯 仍要等3年 濕滯

規劃建(車立)拖逾10載 苦撐200級居民當災 政府於2012年8月宣布推行「人人暢道通行」計劃，樂華北邨亦被納入該計劃，惟規劃失當，令即使該「人人暢道通行」項目完成後，居民仍要行逾200級樓梯的「長命梯」。苦等逾10年，政府終拋出方案，計劃興建一部斜道式升降機，讓居民代步，工程造價約4,000萬元，預計2025年動工，2026年第3季完工。

議員鄧家彪及顏汶羽昨與民政事務總署實地視察「長命梯」，而該署亦正式宣布計劃在樂華商場車層L1層對出，興建一部斜道式升降機，連接樂華曲梯入口，並且進一步連接路政署正興建橫跨振華道連接佐敦谷天橋的人人暢道通行項目。

建斜道式升降機 造價4000萬 該斜道式升降機工程造價4,000萬元，工程預計2025年展開，約18個月完成，即2026年第3季竣工，承重上限為1,000公斤，預可載13人，亦可承載輪椅人士。至於速度方面，一秒一米，全程約一分鐘，大概高度30米。鄧指若有關項目落成，將會是所知的全港第4部斜道式升降機，現有3部類同的升降機分別在大澳文物酒店、愉景灣廣場及大窩口道至禾塘咀街。兩名議員均希望升降機工程能盡快完成，便利市民通行。

現時樂華北邨來往佐敦谷或振華道，需要經兩條路，其中一條已獲納入「人人暢道通行」計劃，將興建升降機，但另一條作為「接駁口」的主要道路，一直沒有任何進展，居民仍要行逾超過200級樓梯的「長命梯」。過往亦有議員批評電梯設計存在問題，對行動不便和坐輪椅人士無用，希望能興建爬坡式或斜道式電梯方便居民。

研究慢 議員促當局加快工作 立法會申訴部曾接獲投訴，指設計存在問題，在申訴部跟進事件後，民政事務總署承諾就「接駁口」興建爬坡式或斜道式升降機進行研究，料2023年上半年完成。然而政府早前又指可行性研究要延至9月才可公布結果，最終得出上述方案。有區議員直言做法太慢，如果不能解決「長命梯」，只會令「人人暢道通行」計劃「淪為大白象工程」，要求當局加快工作。

樂華北邨斜道式升降機位置