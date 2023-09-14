居屋年底攪珠 明年首季揀樓

【本報訊】公屋申請人連凶宅也不放過，但另一方面，今期居屋反應稍遜。新一期居屋收到約17萬份申請，超額認購18倍，是復售居屋以來，超額倍數最低的一期。房屋局局長何永賢指出，1993年以來，每期居屋平均超額認購16倍，2014年復售居屋後，超額認購倍數就較高，更曾超額60倍。

她認為，新一期居屋單位供應量多，共有9,200個單位，令超額認購的倍數減少；又形容以往超額數字過多是不正常狀態，現時只是數字調節至健康情況。今年6個新居屋分別位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德的啟悅苑、元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑，合共提供9,154伙。今年第4季攪珠，明年首季選樓。

凱樂苑有單位淪炒賣工具 此外，公屋爭崩頭，但有居屋淪為炒賣工具。本報早前報道，深水埗新進居屋王凱樂苑有宗交易一枝獨秀，業主以清水盤持貨4年，轉手勁賺近400萬元，令人嘩然，房屋署隨即展開調查，了解是否涉及有人曾瞞報或虛報資料。本報記者向促成交易的地產經紀查詢，對方辯稱，單位有人住過，只是沒有裝修執整過，故仍屬「清水樓」。有議員就形容，整單交易予人觀感較差，即使單位曾有人居住，但未知居住多久，房署應調查並嚴格把關，以免令公眾感覺居屋淪為炒賣工具。

翻查房屋委員會網頁，凱樂苑2019年落成入伙，於今年1月至7月的成交總數有85宗，其中兩宗成交價均逾800萬元，而最高價一宗交易更以綠表價838萬元易手，實用面積629平方呎，每實用平方呎價達13,331元。