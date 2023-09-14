11單位屬凶宅 租金最平$1355

【本報訊】公屋平均輪候時間長達5.3年，不少苦候公屋多年的人士會透過「特快公屋編配計劃」快速上樓。根據房屋署公布最新名單，今年特快公屋的家庭單位及長者住屋單位，共有11間凶宅，曾發生兇殺案，租金介乎1,355至4,114元。而兩個去年發生命案的最新上榜單位，均位於大角咀海富苑，分別為海欣閣高層和海韻閣中層，分別發生疑似「三角戀」桃色糾紛兇案及殺女倫常慘劇。

海富苑兩廈上榜 今年共有11個曾發生兇殺案的單位納入特快公屋編配計劃，分別在大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、石籬二邨石偉樓、友愛邨愛暉樓、朗屏邨賀屏樓、天恒邨恒健樓、海富苑海欣閣、海韻閣、彩虹邨紅萼樓、彩雲二邨瓊宮樓，以及廣福邨廣仁樓。

這批單位有其中4伙不獲租金優惠，包括兩個去年發生命案而新上榜的單位。今次上榜的凶宅單位，當中兩個新上榜的均位於大角咀海富苑，其中一個為F座海欣閣的高層單位；翻查資料，該單位去年11月底疑爆出「三角戀」桃色糾紛，64歲死者暫住疑兇家中，疑兇懷疑死者與其女朋友有染，怒極向對方狂淋懷疑通渠水，繼而亂斬10多刀將對方劈死。案發後，疑兇同樣全身灼傷，數日後不治。

而另一個海韻閣的中層單位，去年3月曾發生懷疑殺女倫常命案，獨力照顧患精神病女兒的七旬老翁，疑經常被失眠的32歲女兒襲擊，事發當日再被女兒以雨傘施襲，激動還手後，誤將女兒扼至窒息死亡。