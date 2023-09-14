盡快上樓為妙 特快公屋幾凶都要

政府供應慢九拍 劏房難捱唔揀擇 房屋供應慢九拍，輪候公屋多年的申請人，為上樓連凶宅也不怕！房屋署最新一期「特快公屋編配計劃」昨日開始揀樓。有揀樓人士表示已輪候公屋長達9年，居住僅約百多平方呎劏房，環境極差，坦言不介意住凶宅公屋，只想盡快上樓；有未成功選樓的申請人則直言失望，認為今次可供家庭揀選單位只有約900多間，並不足以應付家庭需求。

本報記者昨早約9時到達位於樂富的房委會客戶服務中心，現場約有20人正在排隊入揀樓中心，看似緊張又興奮，期待揀到合適單位。而等候區亦有不少市民正在查閱揀樓資訊等，或與親友討論如何揀選心儀單位。在約10時許，陸續有成功揀樓人士步出揀樓中心，心情愉快、笑容滿臉。

市民等足9年未上樓 歐女士輪候公屋9年，她認為特快公屋可自行選擇心儀單位，相信比派樓更好，現時家中有3人同住劏房，衞生環境惡劣，房間有水渠的難聞氣味，僅約200多平方呎租金就需約5,000元。她希望選得沙田公屋，改善生活環境，「都唔會考慮係咪凶宅，希望可以盡快上到樓！」

陳女士亦輪候公屋近9年，現居東涌，單位細，希望盡快上樓，嘗試特快公屋也能選擇更好的單位。她又稱，有些問題單位仍可接受，目標是選擇同區單位。她又稱會嘗試參加「綠置居」，但主要仍期望以特快公屋為主，「綠置居唔一定供到，供到短期都唔一定供到長期。」

住宅老舊 有人揀唔落 未能成功揀樓的黃先生則認為，今次揀樓選擇較少，只有900多個家庭單位，而餘下單位地理位置不適合，也大多是老舊單位，故未能選得心儀單位，感到非常失望。他現居單位租金昂貴，月租約一萬元，卻只有百多平方呎，非常吃力，已輪候公屋9年的他希望能盡快上樓。

現居觀塘劏房的周女士表示已獲派兩次單位，但均屬2至3人單位，單位細小並不適合，故今次以特快公屋成功選得較大的3人單位。雖然單位有些小問題，有人自然身故及不方便輪椅人士，但她只希望可盡快上樓，故也不太介意。她又稱未曾計劃申請過渡屋，因「唔想搬來搬去」，又指兩年前已見房署主任，以為快將獲派公屋，結果也等了兩年時間才終於選得心水單位。

僅980單位供家庭揀選 特快公屋能為合資格申請者提供上樓捷徑，最新一期共接獲約3.19萬宗申請。根據房署上載可供揀選的單位名單，今期可揀選單位共有2,000個，但暫時只公布了分布在各區的980可供家庭選擇的單位，以及19個二人長者住屋單位，其餘一人申請者可供揀選的單位稍後公布。