笑看天下：美國有機會出現女總統

阿哥，「汝欲善，斯善至矣」！可惜全不是那回事，中國對外政策，一直強調「相互尊重、互利共贏」等，而美國近來努力塑造「印太戰略」，表面標榜自由開放，實際上拉幫結夥，策劃「亞太版北約」，還不是衝着中國？老朽早前亦在此欄指出美國又助台灣空軍F16戰機延長壽命，使其增加飛行時數4,000小時，能夠一直服役至2050年。F16戰機係台灣空軍主力機種，主要用於空對空作戰、應對飛近台灣嘅解放軍飛機，台方日前正在升級機隊至F16V戰機標準。美國為維持其霸權，好做架樑之本色點會改吖！所以話，拜登強調「美方真誠地想改善美中關係」，佢一開口，上帝就笑了！政客要是能心存「善」意，世界不至亂成咁！至於指摘中國禁止政府官員用美國手機，相對於美國對華為嘅封殺、限制對華高科技投資、「手術式」精準打擊中國晶片業等，「禁用美國手機」便顯得小兒科，根本不值一哂！