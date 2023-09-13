冰鑑春秋：蔡英文的最大政績

馬英九自豪地說，自己執政時期：「新生兒不但不減少，反而增加15,000人，雖然孩子都不是我的，但我還是很開心。」認為由於兩岸和平穩定，讓年輕人敢生小孩。而蔡英文方面則反擊，少子化是國際挑戰，不要動不動就扯到兩岸關係。

分析蔡英文與馬英九執政時的出生數據，馬英九執政的2010年，台灣的出生率曾經低到0.9，只是比蔡英文2022年的0.87好一點，但就好像2022年是受到新冠疫情的影響，2010年也是由於次貸風暴造成的經濟動盪，才造成出生率嚴重下降。2011年後，出生率旋即回升，最高衝到2012年的1.27，平均大約在1.17左右。反觀蔡英文2016年接手時的1.17竟已經是最高紀錄，跟着便是逐年下滑，呈現一蹶不振的趨勢。

那這證明了馬英九說的有道理嗎？其實也不是；影響生育下一代意願的因素很多，台灣從陳水扁執政的2003年開始，出生率就一直在1.05到1.24間徘徊，貧富差距擴大、房價所得比偏高，年輕人被剝削感日益嚴重，以及追求個人幸福生活等趨向，都讓台灣人愈來愈不願意養育下一代。

而到了蔡英文執政後，情況不僅沒有扭轉，反而更加嚴重。台灣前1%的人已經掌握了10%的財富，人均GDP號稱達到32,756美元，但卻有80%的受僱階級都拿不到這樣的薪資，而不吃不喝20.1年才能買得起房子，更令年輕人乾脆躺平，自己的人生都接近放棄邊緣，又怎麼會想生孩子呢？

情況已經如此惡劣，民進黨又屢挑動兩岸敏感神經，又有誰願意孩子一生下來就得面臨戰爭？所以，蔡英文執政唯一且最大的政績，就是成功讓台灣少子化，這絕對會讓她在青史留下臭名。