橫眉冷看：美式民主荒腔走板

美國總統拜登上任後，在公眾場合不時失態，他的精神、健康一直讓人憂慮。白宮主人為了自我安慰，去年表示曾接受過健康評估，醫生指他的體魄仍然強健，沒有中風，也沒有患上柏金遜症。有傳言甚至說，評估人員告訴拜登，他雖然年近80歲，但身體機能像一個59歲的人。

假如該醫療報告是公正、客觀，並無造假成分，那我只能遺憾地說，今日美國醫學評估的能力十分低劣，結果教人存疑。事實上，拜登公開露面時，經常步履蹣跚、行動遲緩，腦筋更不時「短板」，神志好像不大清晰。日前，拜登到越南訪問，記者會上有人問他，為何遲遲未能再與中國國家主席習近平會面，老頭子竟然一臉茫然，然後說：「我告訴你，我不知道你是誰，但我跟你說，我要去睡覺了。」又有記者問拜登，他跟中國總理李強見面時，談了些甚麼，老人家也是表現得語無倫次，讓人不知所云。主持人大抵覺得場面太尷尬，故匆匆宣布記者會結束，當時拜登還想糾纏，仍要回答記者問題，大會想必是怕他多講多錯，便索性將咪高峰關掉，再播放響亮的音樂，將拜老頭的聲音蓋過。

堂堂美國總統，竟然如此丟人現眼，實在教人唏噓。拜登說他要去睡覺，而在現實上，美國大部分選民也不想他再操勞，希望他能有更多時間安寢。據最新民調顯示，超過七成美國人不希望拜登連任總統。如果民主機制當真有效，按理民主黨就應該撫順民情，推出另一個優秀的人選，競逐下屆白宮的寶座。然而按現行的選舉模式，民主黨大多不會另選他人，下次大選仍會由拜登披掛上陣，而且他能夠成功連任的機會還不小。看來美國的民主制度已變得非驢非馬，根本無法反映真正的民意。