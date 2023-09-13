政情：遊北極再賞敦煌發展 馬逢國感受冰火兩重天

依家科技發達，交通發展快速，短時間就可以到達地球另一角落。今個月初仍身處挪威北極圈嘅議員馬逢國，返港停留幾日經歷惡劣天氣後，話咁快喺上周六就抵達甘肅省敦煌。佢話冰川、極端暴雨、沙漠，一星期內全部體驗晒，其感受真係可以用「冰火兩重天」嚟形容。

了解光電溶鹽24小時發電 馬逢國喺敦煌著名景點「打卡」然後上載社交平台，其中一張係佢置身敦煌八景之一嘅「月牙泉」，話說呢個咁奇妙嘅沙漠綠洲，儘管過去幾百年都不虞枯竭，但去到上世紀末泉水大面積萎縮，於是後來做咗好多補救措施，難怪馬逢國驚嘆大自然嘅奧妙之餘，亦都警覺環境保護嘅重要。

至於絲綢之路重鎮莫高窟，佢當然唔會錯過，話呢個古老城鎮亦朝高新科技化發展，佢不但參觀石窟壁畫，又欣賞敦煌壁畫藝術資料數位化嘅影片，了解敦煌文化保護同研究嘅情況。 另外，佢又參觀「光電溶鹽」發電項目，喺正常天氣下可具備24小時發電能力，是絕對環保嘅技術，係未來解決能源問題嘅重要手段。