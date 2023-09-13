政情：板腦遺留課室 方國珊失而復得

方國珊

日頭返工、夜晚返學，真係好花精力。尋日清早，西貢區議員方國珊（哪吒）發覺有部平板電腦唔見咗，無論喺屋企同議員辦事處都遍尋不獲，手足無措「騰晒雞」。但當佢冷靜落嚟諗一諗，最終都畀佢喺理工大學嘅課室，搵番屬於自己嘅失物。

入面有好多學術筆記 因應返學同地區工作，哪吒話會用唔同嘅平板電腦，而佢修讀嘅消防安全工程碩士課程已到咗最後一年，返學專用嘅平板電腦滿載先前上課嘅筆記同有關資料，若一旦失去，其價值恐怕非金錢所能彌補。

喺尋日朝早「騰雞」過後，哪吒記起前晚喺課室用過平板電腦嚟開啟模擬火場程式，於是急急腳趕返理大嘅課室俯身尋找，結果喺幾位同學就座嘅位置，其中一張背椅下方搵番自己部平板電腦。

哪吒話今年一開課，先有颱風襲港，後有傾盆黑雨，地區上大量善後工作，由朝跑到晚處理村民求助個案，做到「暈陀陀」，以致夜晚上課跣低咗部平板電腦喺椅背都懵然不知！佢話尋日雖然跑到滿頭大汗，但失而復得嘅心情十分喜悅，之不過，一個禮拜上課3晚嘅安排，可能要調節一下啦！