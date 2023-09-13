政情：立會增景點 給訪客新「睇」驗

繼仿會議廳主席台同訪客分享區，立法會綜合大樓地下大堂將增加一個「景點」。立法會主席梁君彥喺社交平台貼文，話務求訪客有更好嘅體驗，大堂正安裝一塊高清LED大屏幕，將來會配合播放各種多媒體內容，令訪客更清晰咁掌握立法會嘅工作。梁君彥尋日同秘書長陳維安去到地下大堂，了解新屏幕嘅安裝進度同測試音響。梁話呢塊高清LED大屏幕高3米多、闊約6米，雖然仍在安裝中，但一眼望過去，亦覺得非常搶眼。