政情：立會增景點 給訪客新「睇」驗
繼仿會議廳主席台同訪客分享區，立法會綜合大樓地下大堂將增加一個「景點」。立法會主席梁君彥喺社交平台貼文，話務求訪客有更好嘅體驗，大堂正安裝一塊高清LED大屏幕，將來會配合播放各種多媒體內容，令訪客更清晰咁掌握立法會嘅工作。梁君彥尋日同秘書長陳維安去到地下大堂，了解新屏幕嘅安裝進度同測試音響。梁話呢塊高清LED大屏幕高3米多、闊約6米，雖然仍在安裝中，但一眼望過去，亦覺得非常搶眼。
大堂裝高清LED大屏幕
然而作為硬件嘅大屏幕，都要有聲畫內容先至得，梁話新安裝嘅大屏幕將播放與立法會有關嘅短片，向公眾介紹立法會歷史、議會組成同立法程序等，佢話將來嘅畫面更清、字幕更大，而立法會秘書處亦將會繼續炮製更多「入屋」短片，物盡其用。
梁君彥話呢塊LED大屏幕亦可以「一屏多用」，成為活動嘅背幕。佢期望一眾議員同秘書處日後能好好利用呢個「高清」嘅有利位置，舉辦各式各樣嘅活動，進一步拉近同市民嘅距離。
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