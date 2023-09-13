迪士尼魔雪奇緣園區 融入大嶼山地貌

【本報訊】全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月20日在香港迪士尼樂園開幕，還原電影內阿德爾王國多個場景。迪士尼形容，新園區是最新的擴建及發展之重要部分，有助吸引更多全球各地的旅客到訪香港。

全球首個 11‧20開幕 11月20日開幕的「魔雪奇緣世界」園區還原了華特迪士尼動畫製作室旗下《魔雪奇緣》電影系列的場景，包括電影主角「愛莎（Elsa）」首次突破規範，施放其冰雪魔法的「冰雪皇宮」，以及她將泉水冷凍成精美的雪花裝飾的「友誼噴泉」，令賓客置身於電影感十足的阿德爾王國。

香港迪士尼又稱，大嶼山的地貌與電影中的峽灣森林相似，因此設計上將自然景觀融入人造山景，延展了電影內「北山」的設計；小鎮內景觀、建築設計，「村民」的服裝及美食，全部都注入挪威風情，例如龍風格（dragestil）的建築、巴勒斯特朗（Balestran）獨特的不對稱建築、花卉裝飾彩繪等。

另外，迪士尼表示，9月每周開放6天以配合旅客需求，亦會在特定季節性活動的晚上延長營運時間。即將來臨的萬聖節，是入境旅遊恢復後首個萬聖節，會再次推出《惡人舞動迪士尼》及不同夜間活動。