中大邁向60年 商場辦微型藝術展

【本報訊】香港中文大學於10月邁向60周年，為此大學計劃於本周五（15日）起至10月17日，在沙田新城市廣場舉行「微型藝術展」，展示50件與中大及沙田社區相關的作品，例如微型中大著名地標「百萬大道」、迷你中大校巴及七彩校慶燈箱等打卡位，亦會搭建4.4米高可亮燈的仲門。中大期望以嶄新手法，把校園及重要地標帶到社區，與市民共賀鑽禧。

展品包括百萬大道 四條柱

中大著名地標「百萬大道」必不可少，微型作品重現中大在今年二月時的60周年校慶啟動典禮情景，五光十色的燈箱點亮了百萬大道及仲門。眾多師生、市民都經鐵路走進中大校園，未必知道中大正門的模樣，微型作品「中大正門（四條柱）」正好帶大家到大學於大埔道入口，左邊刻有香港中文大學的「校門石闕」，俗稱「四條柱」的四幢石柱則位於校門的正中央，線條簡潔明朗，代表中大開放自由、與社會溝通無間的精神。藝術家陳鴻輝親手由畫圖、打磨及上色，創造獨一無二的90年代懷舊校巴，帶大家遊覽中大每一角落，並綴以藝術家陳翠薇手製的微型燈籠賀中秋。除了特別製造中大校園地標的作品外，今次亦特別展出多項與中大及沙田社區息息相關的作品。