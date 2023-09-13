涉危駕撞律政中心 印裔司機還押

【本報訊】今年7月一輛私家車撞向位於中環下亞厘畢道律政中心的保安更亭，執法部門拘捕一名印度裔男子。經調查後，人員再分別拘捕另外一名印度裔及兩名巴基斯坦裔男子，指4人在意外後涉「頂包」而被控串謀妨礙司法公正。其中一名25歲印度漢另涉嫌刑事毀壞及危險駕駛。該宗頂包案昨於東區裁判法院再訊，裁判官按控方要求把案件押後至11月6日再訊，以待進一步調查，包括等候相關DNA報告結果。被控危駕等3罪的印度裔司機須續還押，其餘3人續准保釋。

同案另3南亞被告准保 被告辛格梓龍（25歲），被控危險駕駛、刑事損壞罪及串謀妨害司法公正共3罪。控罪指他於7月28日在律政中心西翼外，在道路上危險駕駛一輛私家車；無合法辯解而損壞屬於港府的一塊路面標誌牌，和約50厘米乘30厘米水泥圍欄；及於同日同地，在執法部門調查一宗懷疑危險駕駛案件時，故意誤導調查方向，使警方相信辛格梓洋才是當日駕駛涉案車輛的司機，並干犯上述罪行，但他並非該車輛司機且沒有干犯上述罪行。

同案另外3名被告，分別是辛格梓洋（23歲，印度裔，工程師）、簡馬弗（22歲，巴裔，運輸工人）及DHILLON Jaskirat Singh（21歲，印度裔，運輸工人）。3人同被控串謀妨礙司法公正罪，指3人於7月28日，在執法部門調查一宗懷疑危險駕駛案件時，故意誤導調查方向，而使執法部門相信辛格梓洋為當日上午在律政中心外駕駛涉案車輛的司機。案件編號：ESCC 1640,1656/2023