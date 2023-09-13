涉醉酒打架刑毀 休班警下月再訊

【本報訊】休班男警員今年1月涉嫌在深水埗福華街一食肆對出地方醉酒鬧事，且涉損壞食肆的玻璃門。該警員及另外4人均被拘捕，該警事後亦被停職。經調查及徵詢法律意見後，該警被落案起訴「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再提訊，辯方再申請將案件押後，以等候醫療報告。裁判官最終將案件押後至10月11日再訊，期間被告續准保釋。

准保等候醫療報告 被告簡偉迪（44歲）於控罪書報稱為警員。他被控於1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢；另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

據悉，執法部門於案發當晚約11時20分接獲報案，指在深水埗福華街一食肆對出有人打架。人員接報到場，一名男子及一名女子其後報稱不適，送往明愛醫院檢查。

經過進一步調查後，人員於2月6日至21日期間拘捕5名男子（42至44歲），涉嫌「醉酒及行為不檢」、「刑事毀壞」及「在公眾地方打架」。調查顯示，簡於案發當日醉酒後毀壞食肆的玻璃門，其後懷疑與另外4名被捕男子及5名男子爭執並打架。案件編號：KCCC 1460/2023