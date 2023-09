摸胸強吻韓女主播 46歲印度淫狼落網

事主奮力掙扎 哭喊求助

不過,該名南亞漢卻變本加厲,反指「I am alone, come with me(我獨自一人,跟我來吧)」,並且繼續糾纏事主。其後,南亞漢在港鐵站梯間從後趕上女事主,一度把她壓往牆邊,再以手臂環抱女方,伸出「祿山之爪」撫摸酥胸及強吻其面頰。女事主被嚇至花容失色,奮力掙扎並強調「I'm not alone」(我非獨自一人),最終逃出淫狼魔爪。她往車站大堂急步前行時,臉上已梨花帶淚,一邊高呼「please help me(請幫助我)」,一邊回頭觀望色狼是否尾隨,情況見者猶憐。