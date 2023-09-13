摸胸強吻韓女主播 46歲印度淫狼落網

跟入港鐵站壓埋牆 鏡頭下照犯案 南亞兵團色膽包天！一名南韓直播女事主，早前深宵獨遊中環時，遇上南亞漢借故糾纏，期間對方不斷挨近及接觸事主身體，並且尾隨她進入港鐵站，其後更在直播鏡頭下，肆意把其逼向牆邊狼吻兼摸胸，得逞後迅速逃去。風化事件在網上激起眾怒，執法部門經跟進調查後，昨日循線拘捕一名涉案印度漢，並呼籲受害人及目擊者聯絡調查人員，以協助釐清案情，務求把罪犯繩之以法。

據悉，受害南韓女事主早前獨自來港遊覽，未料深夜在中環街頭進行網上直播時，竟在網民眾目睽睽下成為色狼獵物，錄下被侵犯的遭遇。

中環獵食 報稱任職侍應 非禮片段在網上廣泛流傳後，旋即引起公眾關注及熱議，單計前日，執法部門已接獲超過10個網上報案，舉報涉案人士的猖狂行徑。人員嘗試透過各種渠道聯絡女事主不果，但仍能根據影片內容鎖定疑犯身份，至昨日上午約11時，在西區卑路乍街拘捕一名持香港身份證的46歲印度裔男子，並檢獲懷疑他犯案時穿着的衣物。被捕人士報稱任職侍應，他涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，已被帶走扣留調查。

調查人員表示，執法部門對該類型風化案一直採取零容忍態度，絕不姑息此等目無法紀的罪犯，呼籲片中受害人主動聯絡執法部門助查，以及目睹案發過程的市民提供更多資料。

案發當日，色狼行徑被在網上直播，片中可見女事主身處中環畢打街，準備乘搭電車返回位於西邊街站的酒店，正當她與網友互動之際，身旁一名南亞漢突然向其搭訕，藉口查詢電車班次，其後又聲稱自己住在堅尼地城，與事主前往同一方向，因此希望結伴同行。言談間，男子多次刻意貼近及與女方糾纏，一時撫搭香肩，一時手翹玉臂，事主不堪纏擾，當下在鏡頭前面露難色，並用英文表示「please don't touch my arm」（不要觸碰我手臂），同時急步往港鐵中環站前行。

事主奮力掙扎 哭喊求助 不過，該名南亞漢卻變本加厲，反指「I am alone, come with me（我獨自一人，跟我來吧）」，並且繼續糾纏事主。其後，南亞漢在港鐵站梯間從後趕上女事主，一度把她壓往牆邊，再以手臂環抱女方，伸出「祿山之爪」撫摸酥胸及強吻其面頰。女事主被嚇至花容失色，奮力掙扎並強調「I'm not alone」（我非獨自一人），最終逃出淫狼魔爪。她往車站大堂急步前行時，臉上已梨花帶淚，一邊高呼「please help me（請幫助我）」，一邊回頭觀望色狼是否尾隨，情況見者猶憐。