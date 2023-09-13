東呼即應 隆重登場 為民請命 愈戰愈強

全新節目貼心幫忙 爆料申訴要搵東方 今晚7時東網首播 有料爆？有申訴？搵東網！東網視頻一向力臻完美，繼8月推出3個新節目後，將強勢推出全新綜合資訊節目《東呼即應》。節目緊貼社會時事，追蹤網上熱聞；當中主打的申訴環節，更歡迎遇到不平的讀者向我們爆料，《東呼即應》幫你伸冤。《東呼即應》結合網絡與報紙優勢，不僅有齊聲畫，威力更強大！首集將於今晚7時首播，不容錯過。

東網一直關注及揭示社會問題，例如本港虐兒慘案頻頻，東網快人一步，早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒，事件一經報道，當局當即正視問題，多名涉案職員已被起訴，部分被判虐兒罪成被囚。及後政府因應事件，終於推出《強制舉報虐待兒童條例草案》，期望減低虐兒個案。

全面剖析 民生議題 《東呼即應》會深入探討近期發生的社會事件，報道社會實況，發掘各階層問題。「大事件」環節探討近期發生的社會大事，以專題形式，深入及全方位剖析大眾關心的民生議題。緊隨其後的「熱話」，將以輕鬆的角度，追蹤奇聞軼事，務求讓觀眾一網盡覽最Hit話題。顧名思義，「為民請命」就各項社會議題，為大眾抱不平。

東方一呼 各界即應 東網明白市民日常難免會滿腹委屈，卻投訴無門。《東呼即應》特別設立王牌申訴環節，為民請命。市民透過24小時爆料熱線，製作組再深入了解，找來專家、學者專業意見，拆解問題癥結，為苦主發聲，實現「東呼」，各界「即應」。

《東呼即應》作為東網高質節目，將在東網港澳主頁以及視頻主頁播出。東網亦提供多個渠道供讀者提供資料，除了24小時熱線 （852） 3600 3600外，讀者也可電郵至news@on.cc，或傳真至（852） 3600 8800。為方便讀者，亦歡迎透過WeChat、LINE、WhatsApp、SMS及Telegram至（852） 6500 6500 報料。