醫健：健康在您手：退休後的「義」次人生

提到退休，一般會讓人聯想到回復「自由身」，不再受工作束縛，但同時可能會因一些「失去」而感到失落，例如失去工作上的滿足感、成就感及職場上的身份角色。這份「失去」的感覺所帶來的，不只是自我價值的懷疑，在生活中亦會感到迷失，甚至會產生抑鬱或焦慮等負面情緒。

建立成就感 提升快樂程度 有調查報告指出，參與義務工作能提升退休人士的快樂程度、自信程度以及合群程度。研究又指，義務工作能讓退休人士建立成就感、自信心及責任感。不少退休人士亦認同在義務工作過程中能夠讓其發揮所長、增廣見聞，同時又能擴闊社交網絡，令退休生活更多姿多采。

在我們服務經驗中，曾有退休高級管理人員表示，以往專注工作，在退休初期有感自己與社會脫節，亦因喪失以往在工作上的成就感而感到沮喪。後來經朋友介紹成為義工，在一次社區食物回收的服務中，了解到香港仍然有不少人三餐不繼，認為服務有需要的人士為他帶來很大的滿足感，人亦變得快樂，自此決心投入義工服務。

其實，每個從工作崗位退下來的人，都可以嘗試把握人生下半場的時光，追求快樂而有意義的「義」次人生。聖雅各福群會「創齡．樂匯」是一個專為50歲或以上人士而設的平台，透過「義過借夥」義工領袖訓練計劃等的項目，提升他們的團隊合作、服務時所需的溝通能力及自信心，讓退休人士重新了解自己，到了解他人，乃至社會所需。想進一步了解不同的義工計劃，歡迎致電2596 2719。聖雅各福群會「創齡．樂匯」項目主任薛凱琳

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