「印傭零收費」仍模糊 議員促當地政府澄清

【本報訊】印尼政府在2021年實施「零收費政策」，可能導致聘請印尼傭工的成本增加約4,000元，早前勞工及福利局局長孫玉菡明言收費架構並無改變，目前為止僱主也不需要支付額外費用，但有議員指政策究竟是否對香港實施仍處於模糊階段，希望印尼政府盡快澄清，亦指政府應開拓更多外傭來源地，避免僱主出現「硬食」高昂收費現象。

「零收費政策」即僱主需要承擔原本由印尼傭工自行支付的費用，包括印尼招聘中心的「招聘費」、出國護照、住宿等費用，雖然孫玉菡曾指收費架構沒有改變，惟隨後有印尼人力仲介公會表示「招募費」應由本港僱主承擔。議員顏汶羽指雖然僱主現時不需要支付額外費用，但政策仍處於模糊階段，而有報道指印尼代表團計劃本月來港與港府官員會見，顏指港府應藉此主動向印尼方反映僱主顧慮，並為僱主爭取權益。

倡拓來源地 免僱主「硬食」高昂收費 他亦建議政府應開拓更多外傭來源地，例如越南、孟加拉、肯尼亞及柬埔寨等，從而避免外傭工資大幅上升及對單一國家外傭需求過高，出現「硬食」高昂收費的現象，政府也可設立外籍家庭傭工事宜監管局，避免中介公司與僱主間因訊息不足出現爭拗。顏指，現時聘請外傭的家庭未必富裕，建議政府新增聘請外傭開支扣稅額，並以外傭最低工資水平作為扣稅額額度。