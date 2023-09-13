銅鑼灣遊行掟磚認暴動 27歲男9‧26判刑 勢入獄

【本報訊】2020年5月24日銅鑼灣一帶有反國歌法及港區國安法遊行，一名男子涉嫌參與其中，並向執法人員掟磚被捕，被控參與暴動罪，他昨於西九龍法院（暫代區院）認罪，法官聽罷求情後，准被告保釋至9月26日判刑，官指判監無可避免。

涉案27歲被告袁展翔，任職自由工作者。他被控一項暴動罪，指他於2020年5月24日，在香港銅鑼灣東角道與波斯富街之間的軒尼詩道路段參與暴動。辯方求情指，控方事隔兩年才起訴被告，令他承受心理壓力，冀法庭判刑時考慮。

案情指，事發時有人在港島區發起遊行，是次遊行未獲不反對通知書。中午12時許，約500人在崇光百貨外聚集，他們揮旗幟，又叫喊「香港獨立，唯一出路」、「好仔唔當差，當差正仆街」等口號。之後有示威者向執法人員投擲雜物，執法人員發射催淚彈驅散示威者。被告當日穿綠色上衣，戴鴨舌帽，他曾在現場向執法人員投擲磚頭，他當場被捕。案件編號：DCCC 740/2022