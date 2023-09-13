擬鬧市掛「國殤之柱」直幡 中大法律女博士生囚半年

【本報訊】來自內地的中大法律博士女生涉嫌收取寄自美國、載着印有「國殤之柱」圖像及六四字眼的巨型直幡，並企圖在今年6月4日於銅鑼灣天橋懸掛。

女生日前承認企圖煽動罪，押後至昨日在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，直幡內容尖銳，被告準備在鬧市懸掛，雖然她非始作俑者，但亦扮演響應國際運動的角色，判刑須要具阻嚇性，判被告入獄6個月。

23歲被告曾雨璇，是中文大學法律博士（Juris Doctor）學生。她被控於2023年5月8日至6月1日期間，與一個名為「周鋒鎖」的人及其他人，企圖作出或準備一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。

官：內容尖銳易挑起情緒 裁判官判刑時指，創作「國殤之柱」的丹麥雕塑家高志活具國際知名度，展示直幡活動屬國際性，不是局限在某一城市，而且有着周詳計劃。另外，準備展示直幡的內容尖銳，容易挑起情緒，而且面積龐大，遠距離亦可見到，又定在「敏感日子」展示，影響力有所加強。考慮到被告有着全盤計劃和部署，以判囚9個月為起點，因認罪減刑至6個月。

案情指，有人早前發起在世界不同城市展示直幡運動，直幡內容包括「國殤之柱」圖像，寫有「上一輩豈能殺光年輕人」等字眼，運動目的是紀念六四，表明國家無法抹去其歷史。今年6月1日，執法人員持搜查令搜查被告住所，檢獲涉案直幡，同時搜獲署名高志活所寫的信件。調查顯示，面積約9米乘3米的直幡是由美國寄出，被告曾與名為「周鋒鎖」的人在社交平台商討，在6月4日傍晚6時40分，在銅鑼灣怡和街對開天橋展示巨型直幡，雙方曾談到如何懸掛及應變方案。案件編號：WKCC 2389/2023