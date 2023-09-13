潛逃許智峯累外家 岳父岳母大舅助查

國安處上門帶走問話 港府懸紅每人100萬元，通緝8名竄逃海外的港人，指他們涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪。警方國安處人員昨日上午在元朗帶走3人，協助調查前民主黨立法會議員、現潛逃流亡澳洲的許智峯涉嫌違反《港區國安法》的案件。被帶走的人士包括許的外父李家林、外母何木群及大舅李錦標，他們分別被帶到青山及元朗警署問話，了解3人是否仍然與許智峯有任何聯絡或金錢往來。

而直至下午約2時30分，許智峯外父協助調查後離開。據悉，3人在助查後已離開。執法部門回應本報查詢時表示，國安處昨在新界區帶走兩男一女調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。執法部門又指相關行動仍在進行中，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。執法部門的行動會按實際情況，依法處理。

羅冠聰流竄英國 家人曾助查 實際上，同被懸紅通緝、流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰，其家人亦曾被國安處帶走助查。國安處於今年7月及8月先後到東涌一屋邨帶走羅的父母及兄嫂助查。據悉，問話的目的是了解他們有否向羅提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

國安處早前已向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反港區國安法的人，包括許智峯和羅冠聰、前公民黨立法會議員郭榮鏗、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸。

8名被通緝人士於2020年1月至2022年4月期間先後離港，港府懸紅每人100萬元。國安處早前亦承認若他們繼續竄逃，並無辦法拘捕，呼籲他們自首。港府亦強調有關通緝是履行責任、維護國家安全應當和有效的做法，將用盡一切合法手段，終身追究相關人士，無論他們走到天涯海角，均會被追捕，他們將每日擔心被捕，惶恐度日。

多項案底 許獲澳洲律師資格 官司纏身的許智峯於2020年11月聲稱要到丹麥外訪，在法庭批准下獲警方發還護照讓他短暫離港。當年由丹麥國會議員協助，編造虛假行程，瞞騙本港警方赴當地外訪，其後許宣布流亡英國，逗留3個月後又舉家移居澳洲。已流亡澳洲逾兩年的許早前在社交平台貼文，透露已在南澳最高法院完成宣誓，並獲法庭頒令正式認許他為律師。他又提及在宣誓前已向澳洲的律師會及法庭，申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令，仍獲裁定有良好品格。