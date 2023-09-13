城大夥拍基金會 推動抗癌科研

【本報訊】癌症一直威脅全球人類的健康，但醫學進步可令癌症治療愈發進步。香港城市大學與亞洲癌症研究基金會簽署的合作備忘錄，雙方將會合辦學術交流和創新創業活動，推動癌症前沿研究、創新發明及產業化，並為社會大眾提供預防、診斷及治療癌症等醫療知識，期望在生物醫學相關的科研發展和創新發明方面帶來突破。

辦論壇促進交流協作 城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦及美國癌症研究基金會總裁兼首席執行官、亞洲癌症研究基金會創始人兼首席執行官巴素娟，昨在政府創新科技及工業局副局長張曼莉及城大校董會主席黃嘉純見證下，代表雙方簽署合作備忘錄。巴素娟期望，是次合作可為抗癌創新發明作出貢獻，造福市民及患者；楊夢甦相信有關合作及舉辦生物醫學創新系列論壇，可以促進城大科研團隊與國際醫學專家的交流協作，助力大學培育生物醫學領域的創新創業人才。

根據備忘錄，雙方會共同推動學術交流和創新創業活動，包括「香港城市大學—亞洲癌症研究基金會生物醫學創新系列」論壇，邀請在生物醫學界別中專家和創業者擔任講者，就生物醫學前沿與創新創業作演講。首場生物醫學創新系列講座同日在城大舉行，多名哈佛醫學院等人分別就「用於肺癌治療的精準醫學」及「醫學中的遺傳學」作主題演講，並與城大HK Tech 300的初創團隊交流，探討生物醫藥領域科研成果商品化模式及機遇。