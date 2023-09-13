放射師流失 醫管局再推海外資助培訓

【記者梁皓芊報道】醫院管理局再次推出海外資助培訓計劃，培訓放射師人才，計劃將全額資助參加者在英國3年學士課程的學費，修畢課程後可獲得放射診斷學學士（榮譽）學位，並需入職駐院放射師，在醫管局服務至少5年。醫管局行政經理（專職醫療）潘綺紅坦言，2023/24年度，截至今年5月為止，醫管局全職放射師流失率有8%，相信透過一系列措施，未來流失率會呈下跌趨勢。

無年齡限制 街外人可報名 醫管局海外資助培訓計劃今日起至下月4日接受申請，提供10個名額，醫管局會保送學生到英國的西英格蘭大學或赫特福德大學就讀。醫管局要求參加者需取得國際英語測驗系統（IELTS）學術模式整體分級7分，或具同等成績。另外，也需在全港中學文憑試或香港高級程度考試等符合醫管局要求。計劃沒有年齡限制，除醫管局人員外，亦歡迎「街外人」報名。

醫管局曾於2010/11及2011/12年度推出同樣計劃，保送了25位放射師到英國培訓，至今有15位仍在醫管局工作。現於雅麗氏何妙齡那打素醫院任職的資深放射師蕭裕豪，以及屯門醫院資深放射師陳綺玲，在醫管局工作至今10年，同樣曾經參與該計劃。

蕭裕豪表示，在英國讀書的3年間，雖然學業和實習繁忙，但生活精彩。他認為放射師行業路向明確，工作穩定，對於有家室的他而言非常適合，故無離開醫管局的想法。

而陳綺玲則稱，具有理科背景對課程幫助大，而在英國期間能到不同醫院實習，例如照顧災難級事故、大型創傷科的醫院，或是照顧長者的小型醫院，令她獲益良多。

至於本地培訓課程方面，潘綺紅指本地有一間大學提供放射學本科課程，學額約100個，而在2024/25年會有一間學校開辦醫療影像碩士課程，以及另一間大學也會開辦相關本科課程，醫管局會視乎情況招聘。