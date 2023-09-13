甲狀腺癌藥費昂 促納資助安全網

甲狀腺癌標靶藥物證實能有效延長甲狀腺癌患者無惡化總存活期，對控制病情有效果。有國際臨床研究顯示，晚期甲狀腺癌患者使用標靶藥的無惡化存活期中位數達18個月，腫瘤縮減至一定大小及維持一定時間更可達六成。不過，雖然多國已納入資助藥物多年，惟本港並未有將甲狀腺癌標靶藥納入藥物安全網。晚期甲狀腺癌患者長期用藥經濟負擔大，有患者因藥費問題，拖延3年方用藥；癌症資訊網慈善基金促請政府加快將有關藥物，納入資助安全網，以減輕患者治療的經濟壓力。

59歲黎先生於2005年確診甲狀腺癌，先後進行6次甲狀腺癌切除手術，並配合放射性碘作輔助治療，期間情況穩定。至2020年，他出現氣促以及痰多情況，經醫生診斷後，發現癌細胞已擴散至肺部。醫生處方甲狀腺癌標靶藥物作治療，但因憂慮藥費昂貴，今年3月始用藥。現時氣促及痰多情況有明顯改善，可繼續全職工作。

中老年女性發病率較高 甲狀腺是位於頸部前方的蝴蝶形器官，功能是生產甲狀腺激素和調節體內其他系統的代謝率。當甲狀腺的細胞失去秩序地異常生長，便會形成甲狀腺癌。根據香港癌症資料統計中心的數據顯示，甲狀腺癌是本港十大常見癌症之一，全年新症達978宗，發病率較十年前上升達四成。甲狀腺癌患者一般為中老年人，而女性發病率亦較男性高。大部分患者在確診時仍為早期，有約5%的患者發現時已是晚期。

香港甲狀腺學會副會長暨臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂表示，若不幸確診甲狀腺癌，做手術是主要治療手段。醫生會視乎患者情況，決定切除部分甲狀腺還是整個甲狀腺。

若患者的癌細胞已擴散至甲狀腺以外的地方，醫生或會把甲狀腺附近的組織一併切除。若手術未能清除癌細胞，或需加配放射碘治療、體外放射治療或藥物作輔助治療。若放射碘對甲狀腺癌控制未如理想，患者可使用傳統化療或標靶藥物作治療。