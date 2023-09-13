緊急援助金迄逾400宗申請

【本報訊】受到世紀黑雨的衝擊，不少民居受到破壞。民政事務總署於昨日及今日設逾四十多個專門服務櫃台，幫助市民申請緊急援助基金，至今收到400多宗申請，當中一半是屬於受災較嚴重的北區居民，當局表示將加快處理審批工作。而有損失的農戶、養魚戶等由今日起到9月20日，也可向漁護署申請基金。學校方面，政府在本周日收到10間學校暫時未能恢復面授課堂，昨則減至5間。

當局稱萬人候命善後

政府已委託各個鄉事委員會或村代表通知村民，市民若不知道如何申請，可以向村代表或村長查詢，當局已設立47個站點協助處理申靖，包括20個民政諮詢中心及27個鄉委會的會址，多個部門派出100多名人員協助。實際上，政府啟動「全政府動員」級別進行善後工作，政府昨指今次有9,000至一萬人候命，當中包括不同部門人員，動員多少則按照實際情況，緊急善後工作有些需要專業人士去做，例如路面修復工程及塌樹清理等，有些人員本身為文職工作，則會幫忙清理樹枝淤泥或處理文件申請，希望能增加人手以讓有需要人士盡快得到援助。