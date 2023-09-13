三千個高風險山坡未打泥釘 需20年始完成 促撥款加快鞏固

【本報訊】觀塘等多區連日嚴重水浸、山泥傾瀉等，市民質疑本港雨災應急處理能力不足。議員田北辰表示，現時全港仍有3,000個構成高風險的山坡，仍未「打泥釘」鞏固山坡工程，按現時一年可處理150個山坡，相信需時20年才能完成，建議加快審批撥款，加快處理。

當局擬吸缸車清理集水溝 田北辰又稱，是次嚴重水浸反映渠管收水問題，路邊的集水溝有一個空間俗稱「咖喱缸」的集水溝氣隔，容易積聚淤泥等雜物，造成淤塞。現時主要依靠外判以人手清理集水溝，並未能有效清理，他透露當局擬參考公路做法，要求使用吸缸車加快處理。

另外，港鐵黃大仙站上周因暴雨湧入車站，導致列車服務受阻。田北辰指車站本身有水閘，但關閉過程出現問題，港鐵隧道地底有很多礦物質等，會為絕緣體「戴帽」阻隔，惟黃大仙隧道因在月台下面，港鐵認為屬低風險，沒有想過會發生問題，他認為應制訂新風險指引。