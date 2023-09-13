極端天氣措手不及 逐步擴渠加強疏水

【本報訊】日前清晨多區有大暴雨，觀塘道近創紀之城對開一段地底行車隧道水浸，港府回應時指當日大量雨水集中落在同一區，這個風險未來仍可能存在，障礙物也可能造成淤塞，政府將繼續巡查和清理渠道，又指若未來仍發生類似事件，會第一時間發出信號，應變隊伍也會出動。政府亦有計劃提升排水系統和渠務改善強化工程，各區亦有渠務擴建工程。

政府指日前個別地區水浸，主要為個別地區集中落雨超過100毫米，雖然不屬於廣泛性，不符合黑色暴雨警告標準，但比黑色暴雨警告標準70毫米高出很多。政府表示，曾在本周日舉行的記者會上鄭重呼籲，惡劣天氣下樹木、建築物、斜坡吸納大量雨水，有一定風險，而政府部門正主動巡查高風險地方，市民應保持警覺。

未來數天有雨 水浸噩夢恐重臨 對於未來數天可能繼續有雨，政府呼籲市民應繼續警覺，而渠務署也一直致力提升防洪能力，多年來將水浸黑點由120個減低到4個。針對香港處理極端天氣能力，政府指會在現有系統下會盡所能去做，惟下雨難以預計和變化較多，因此在科學預測方面有限制，但未來仍可在向公眾提供資訊方面提升，如有更多內容和指標。

政府強調會從事件中吸取教訓，多年來一直提升應對極端天氣的能力，未來也會繼續努力，但亦指無論如何努力準備，極端天氣仍有可能導致不少挑戰。