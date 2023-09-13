多區暴雨浸完又浸 排水差穿崩

黃大仙 西貢 觀塘 重災 部門欠統籌要改 連場暴雨導致多區滿目瘡痍，特別是黃大仙、西貢、將軍澳及觀塘等，多處道路上周被黑雨浸完，前日（11日）又再水浸。有區議員認為，水浸反映香港基建設施不足，包括下水道排水能力不足，以及排水設施無做好渠道疏通等。有地區人士更稱，疏導洪水工作涉及多個部門，惟各有各做，欠缺系統性、整合性。

上周黑雨過後，前日又有暴雨，上午西貢雨勢最猛烈，一小時降雨量超過100毫米，連同將軍澳等多處地方一度水浸，包括馬游塘村。有村民指當時雨勢來得急，雨水如瀑布由山上湧下，渠道未能及時去水，從四方八面湧入村。

雨勢猛烈 閘水板無補於事 馬游塘村村長曾志誠表示，該村過往曾試過水浸，故不少住戶已加裝閘水板，而前日雨勢最猛時，村民以閘水板或其他物品擋水，但仍無補於事。村民反映多處水浸，部分位置水深達兩呎，4至5戶水浸情況較嚴重。村內又有山泥傾瀉，一幅護土牆倒塌。

西貢分區委員會副主席邱浩麟表示，前日主要是區內較低窪地方水浸，估計約40戶受影響。邱續指，當局處理疏導洪水涉及很多部門，每個部門各自做其措施，沒有系統性和整合性去處理。他又提醒居民定期清理渠道，避免被樹葉或雜物阻塞。

去水不足 翠屏道即變澤國 至於觀塘道近翠屏道路段前日亦嚴重水浸，變成澤國，水深及膝，有汽車死火，途人亦寸步難行。觀塘區議會主席柯創盛指出，以往觀塘道水浸，但今次連帶近協和街及翠屏道的路段亦被暴雨淹蓋，對此感到嘩然。

柯創盛說，觀塘道近翠屏道正進行多項工程，令人關注工程會否令淤泥阻塞渠道，影響去水。他又稱，月初超強颱風襲港後，政府曾派人清理渠道，但問題是能否趕及在大雨前處理好；又認為水浸反映基建設施不足，包括下水道排水能力是否足以應付，以及排水設施有沒有做好渠道疏通等。