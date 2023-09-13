專家：港95%山泥傾瀉涉水土流失 紅山半島周邊斜坡有倒塌風險

【本報訊】因暴雨而造成山泥傾瀉的大潭豪宅紅山半島，被揭露有單位僭建。當中除70及72號兩間獨立屋被發現有僭建物外，74號獨立屋業主更曾經拒絕屋宇署人員入內視察，至昨日終於放行。土力工程處前處長陳健碩表示，有需要調查紅山半島山泥傾瀉的成因，但他認為不一定與僭建物有關，因本港有95%山泥傾瀉個案，都與水土流失有關。