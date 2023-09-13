專家：港95%山泥傾瀉涉水土流失 紅山半島周邊斜坡有倒塌風險
【本報訊】因暴雨而造成山泥傾瀉的大潭豪宅紅山半島，被揭露有單位僭建。當中除70及72號兩間獨立屋被發現有僭建物外，74號獨立屋業主更曾經拒絕屋宇署人員入內視察，至昨日終於放行。土力工程處前處長陳健碩表示，有需要調查紅山半島山泥傾瀉的成因，但他認為不一定與僭建物有關，因本港有95%山泥傾瀉個案，都與水土流失有關。
倡緊急工程加固防惡化
陳健碩認為，紅山半島山泥傾瀉的原因未必與僭建相關。他又擔心周邊斜坡亦會受影響，由於斜坡的布局是互相牽引，若部分斜坡出現山泥傾瀉情況，很大機會導致周邊的斜坡亦會倒塌，故應進行緊急工程加固防止惡化。
他續稱，本港2011年山泥傾瀉風險已比1977年減少75%，不過，隨着山坡老化、氣候變化，以及發展項目愈來愈接近山坡，山泥傾瀉風險仍然與日俱增。
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